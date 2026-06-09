Молодежная сборная России во второй раз обыграла олимпийскую команду Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России до 21 года обыграла олимпийскую команду Ирака до 23 лет со счетом 1:0 в товарищеском матче в турецком Манавгате.
- Андрей Ивлев забил единственный мяч в матче на 83-й минуте, реализовав 11-метровый удар.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 21 года, обыграла олимпийскую команду Ирака (до 23 лет) во втором из двух запланированных товарищеских матчей.
Встреча прошла в турецком Манавгате и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч забил Андрей Ивлев (83-я минута), реализовавший 11-метровый удар.
В первом матче, который состоялся 5 июня, россияне добились крупной победы со счетом 5:0.