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Молодежная сборная России во второй раз обыграла олимпийскую команду Ирака - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
19:28 09.06.2026
Молодежная сборная России во второй раз обыграла олимпийскую команду Ирака

Молодежная сборная России по футболу во второй раз обыграла команду Ирака

© Фото : Молодёжка/TelegramМолодежная сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче в Фергане
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче в Фергане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Молодёжка/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России до 21 года обыграла олимпийскую команду Ирака до 23 лет со счетом 1:0 в товарищеском матче в турецком Манавгате.
  • Андрей Ивлев забил единственный мяч в матче на 83-й минуте, реализовав 11-метровый удар.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 21 года, обыграла олимпийскую команду Ирака (до 23 лет) во втором из двух запланированных товарищеских матчей.
Встреча прошла в турецком Манавгате и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч забил Андрей Ивлев (83-я минута), реализовавший 11-метровый удар.
В первом матче, который состоялся 5 июня, россияне добились крупной победы со счетом 5:0.
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