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Фетисов заявил, что ему не за кого болеть на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:17 09.06.2026 (обновлено: 13:21 09.06.2026)
Фетисов заявил, что ему не за кого болеть на чемпионате мира по футболу

Фетисов: мне не за кого болеть на чемпионате мира по футболу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что ему не за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики с участием 48 национальных команд.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему не за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.
Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который будет проведен на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Сроки проведения турнира - с 11 июня по 19 июля.
«
"Я точно ни за кого не буду болеть на чемпионате мира. Мне там болеть не за кого", - сказал Фетисов.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Фетисов назвал показ матчей ЧМ по хоккею в России прямым предательством
14 мая, 14:40
 
ФутболСпортВячеслав ФетисовМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026
 
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