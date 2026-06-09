Фетисов заявил, что ему не за кого болеть на чемпионате мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что ему не за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2026 года.
- Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики с участием 48 национальных команд.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему не за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.
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"Я точно ни за кого не буду болеть на чемпионате мира. Мне там болеть не за кого", - сказал Фетисов.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.