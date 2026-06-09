Фетисов заявил, что ему не за кого болеть на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему не за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.