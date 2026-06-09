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Стало известно, когда РФС представит новую форму сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
09:56 09.06.2026 (обновлено: 10:53 09.06.2026)
Стало известно, когда РФС представит новую форму сборной России по футболу

Презентация новой формы сборной России по футболу намечена на сентябрь

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация формы сборной России по футболу
Презентация формы сборной России по футболу - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация формы сборной России по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Презентация новой формы сборной России по футболу намечена на сентябрь.
  • Контракт между РФС и компанией Jogel был продлен до 2030 года.
  • Ближайшее окно в календаре ФИФА для матчей сборных приходится на период с 21 сентября по 6 октября.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Презентация новой формы сборной России по футболу намечена на сентябрь, сообщил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.
Сборная России с весны 2024 года играет в форме отечественной компании Jogel. Контракт между РФС и экипировщиком был продлен в октябре 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 2030 года.
«
"Комплекты базово нам уже показали. Планируем, что осенью презентуем новую форму. Окно сдвинуто на конец сентября, все тайны раскрывать не буду и не хочу быть голословным. Циклы производства и в целом планы нашего технического партнера Jogel мне до конца неизвестны. Не хочется обманывать болельщиков, но мы действительно говорили о сентябре. Презентация, думаю, болельщикам понравится. Есть определенные креативные идеи, как это сделать", - сказал Терешин.
Ближайшее окно в календаре Международной федерации футбола (ФИФА) на матчи сборных придется на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до четырех матчей.
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ФутболКирилл ТерешинРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)СпортСборная России по футболу
 
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