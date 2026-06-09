Стало известно, когда РФС представит новую форму сборной России по футболу

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"Комплекты базово нам уже показали. Планируем, что осенью презентуем новую форму. Окно сдвинуто на конец сентября, все тайны раскрывать не буду и не хочу быть голословным. Циклы производства и в целом планы нашего технического партнера Jogel мне до конца неизвестны. Не хочется обманывать болельщиков, но мы действительно говорили о сентябре. Презентация, думаю, болельщикам понравится. Есть определенные креативные идеи, как это сделать", - сказал Терешин.