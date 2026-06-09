Главный тренер сборной Узбекистана сомневается, что его команда выиграет ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро заявил, что футболисты должны получать удовольствие от выступления на чемпионате мира.
- Каннаваро считает, что его команда не сможет выиграть чемпионат мира, поэтому важно играть в свой футбол и не поддаваться давлению.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Узбекистана должны получать удовольствие от выступления на чемпионате мира, поскольку им не выиграть турнир, заявил главный тренер команды итальянец Фабио Каннаваро.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.
"Игроки должны понимать, что мы едем на чемпионат мира, и получать от него удовольствие. Ведь если мы поедем туда с давлением "нужно обязательно выиграть", то не сможем получить удовольствия. Мы должны показать людям, на что мы способны. Я не хочу оказывать давление на своих игроков, потому что давления извне и так будет более чем достаточно", - цитирует Каннаваро championat.asia.
"Основная работа делается до турнира. А когда наступает чемпионат мира, нужно получать от него удовольствие, потому что я знаю, что мы не сможем его выиграть. Поэтому мы должны играть в свой футбол. Мы должны выходить на поле и стараться играть так, как будто мы играем в футбол на улице с членами нашей семьи. Только тогда мы сможем показать хорошие результаты", - добавил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии.
Каннаваро 52 года, он возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года, сменив Тимура Кападзе, под руководством которого национальная команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. В качестве тренера Каннаваро также возглавлял сборную Китая, местные клубы "Гуанчжоу", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе".