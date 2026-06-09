СМИ: "Зенит" заплатит 20 миллионов евро за бразильца из "Трабзонспора"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к трансферу бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзонспора».
- Трансфер 22-летнего бразильца обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к трансферу бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого "Трабзонспора", сообщает A Spor.
По информации источника, трансфер 22-летнего бразильца обойдется "Зениту" в 20 миллионов евро.
Аугусто перешел в "Трабзонспор" в июле 2025 года из бельгийского клуба "Серкль Брюгге". В минувшем сезоне бразилец провел 40 матчей, забил 15 мячей и стал обладателем Кубка Турции.