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СМИ: "Зенит" заплатит 20 миллионов евро за бразильца из "Трабзонспора" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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01:15 09.06.2026 (обновлено: 08:24 09.06.2026)
СМИ: "Зенит" заплатит 20 миллионов евро за бразильца из "Трабзонспора"

A Spor: "Зенит" заплатит 20 миллионов евро за игрока "Трабзонспора" Аугусто

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к трансферу бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзонспора».
  • Трансфер 22-летнего бразильца обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к трансферу бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого "Трабзонспора", сообщает A Spor.
По информации источника, трансфер 22-летнего бразильца обойдется "Зениту" в 20 миллионов евро.
Аугусто перешел в "Трабзонспор" в июле 2025 года из бельгийского клуба "Серкль Брюгге". В минувшем сезоне бразилец провел 40 матчей, забил 15 мячей и стал обладателем Кубка Турции.
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