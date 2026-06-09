Сборная Узбекистана проиграла нидерландцам в товарищеском матче перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Узбекистана по футболу уступила команде Нидерландов в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Два гола у победителей забил Коди Гакпо с пенальти, за сборную Узбекистана отличился Игорь Сергеев.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана по футболу уступила команде Нидерландов в рамках товарищеского матча.
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой "оранжевых" со счетом 2:1. В составе победителей два пенальти реализовал Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). За сборную Узбекистана отличился Игорь Сергеев (90+2).
Товарищеские матчи
08 июня 2026 • начало в 21:45
Завершен
32’ • Коди Гакпо (П)
90’ • Коди Гакпо (П)
90’ • Игорь Сергеев
На 87-й минуте прямую красную карточку в составе сборной Нидерландов получил бывший полузащитник московского "Спартака" Гус Тил.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где ей будут противостоять команды Японии, Швеции и Туниса. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.