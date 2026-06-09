В ФШР ответили на требования FIDE касательно новых регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ В марте CAS обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму в течение 90 дней, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.

FIDE обратилась к ФШР с просьбой предоставить доказательства выполнения решения CAS.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что организация подчиняется Конституции и законодательству РФ и готовится ответить на запрос FIDE.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) в вопросе деятельности на территории новых регионов подчиняется Конституции и законодательству РФ, заявил исполнительный директор организации Александр Ткачев.

"Могу констатировать факт, что поступил запрос, потому что время, которое согласно решению CAS было отведено, подходит к часу X. Вполне естественно, что FIDE поинтересовалась. Юристы ФШР готовят ответ на запрос за подписью Виши Ананда (вице-президента FIDE, 15-го чемпиона мира - прим. ред.). Для нас главенствующими всегда были, есть и будут Конституция и законы Российской Федерации, в соответствии с которыми федерация создана и функционирует, - тут ни добавить, ни убавить", - сказал Ткачев.