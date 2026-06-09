В ФШР ответили на требования FIDE касательно новых регионов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В марте CAS обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму в течение 90 дней, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.
- FIDE обратилась к ФШР с просьбой предоставить доказательства выполнения решения CAS.
- Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что организация подчиняется Конституции и законодательству РФ и готовится ответить на запрос FIDE.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) в вопросе деятельности на территории новых регионов подчиняется Конституции и законодательству РФ, заявил исполнительный директор организации Александр Ткачев.
В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник Международная шахматная федерация (FIDE) обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
"Могу констатировать факт, что поступил запрос, потому что время, которое согласно решению CAS было отведено, подходит к часу X. Вполне естественно, что FIDE поинтересовалась. Юристы ФШР готовят ответ на запрос за подписью Виши Ананда (вице-президента FIDE, 15-го чемпиона мира - прим. ред.). Для нас главенствующими всегда были, есть и будут Конституция и законы Российской Федерации, в соответствии с которыми федерация создана и функционирует, - тут ни добавить, ни убавить", - сказал Ткачев.
"Есть запрос - будет ответ. Он будет, как юристы подготовят. В мировой практике на это отводится не один час и не один день. Никаких ультиматумов вроде того, что вы обязаны дать ответ до полуночи, нет и в принципе быть не может. Идет цивилизованная переписка", - добавил собеседник агентства.