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В ФШР ответили на требования FIDE касательно новых регионов России - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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16:20 09.06.2026 (обновлено: 17:23 09.06.2026)
В ФШР ответили на требования FIDE касательно новых регионов России

Ткачев: ФШР в деятельности в новых регионах подчиняется Конституции и законам РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте CAS обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму в течение 90 дней, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.
  • FIDE обратилась к ФШР с просьбой предоставить доказательства выполнения решения CAS.
  • Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что организация подчиняется Конституции и законодательству РФ и готовится ответить на запрос FIDE.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) в вопросе деятельности на территории новых регионов подчиняется Конституции и законодательству РФ, заявил исполнительный директор организации Александр Ткачев.
В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник Международная шахматная федерация (FIDE) обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
"Могу констатировать факт, что поступил запрос, потому что время, которое согласно решению CAS было отведено, подходит к часу X. Вполне естественно, что FIDE поинтересовалась. Юристы ФШР готовят ответ на запрос за подписью Виши Ананда (вице-президента FIDE, 15-го чемпиона мира - прим. ред.). Для нас главенствующими всегда были, есть и будут Конституция и законы Российской Федерации, в соответствии с которыми федерация создана и функционирует, - тут ни добавить, ни убавить", - сказал Ткачев.
"Есть запрос - будет ответ. Он будет, как юристы подготовят. В мировой практике на это отводится не один час и не один день. Никаких ультиматумов вроде того, что вы обязаны дать ответ до полуночи, нет и в принципе быть не может. Идет цивилизованная переписка", - добавил собеседник агентства.
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