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Евродепутат осудил отсутствие реакции ЕС на удар ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 09.06.2026
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00:12 09.06.2026 (обновлено: 00:33 09.06.2026)
Евродепутат осудил отсутствие реакции ЕС на удар ВСУ по Старобельску

Мариани: Европа предает собственные ценности, игнорируя удар ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европа предает собственные ценности, игнорируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Мариани считает, что Европа становится соучастницей в случившемся, практикуя двойные стандарты.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европа предает собственные ценности, игнорируя смертоносный удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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"Во Франции, как и в остальной Европе, почти никто об этом не знает. Машина военной пропаганды работает на полную мощность, и схема всегда одна и та же: Москва - злодей, Киев лишь защищается ... Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности", - сказал Мариани "Известиям", комментируя игнорирование в Европе удара по Старобельску.
По его оценке, Европа в этом случае даже не занимает моральную позицию, а становится соучастницей в случившемся.
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