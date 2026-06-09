Евродепутат осудил отсутствие реакции ЕС на удар ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европа предает собственные ценности, игнорируя смертоносный удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его оценке, Европа в этом случае даже не занимает моральную позицию, а становится соучастницей в случившемся.