Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европа предает собственные ценности, игнорируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Мариани считает, что Европа становится соучастницей в случившемся, практикуя двойные стандарты.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европа предает собственные ценности, игнорируя смертоносный удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
"Во Франции, как и в остальной Европе, почти никто об этом не знает. Машина военной пропаганды работает на полную мощность, и схема всегда одна и та же: Москва - злодей, Киев лишь защищается ... Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности", - сказал Мариани "Известиям", комментируя игнорирование в Европе удара по Старобельску.
По его оценке, Европа в этом случае даже не занимает моральную позицию, а становится соучастницей в случившемся.