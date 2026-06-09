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"Безграничное безумие". Слова фон дер Ляйен о России вызвали гнев на Западе - РИА Новости, 09.06.2026
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23:09 09.06.2026

"Безграничное безумие". Слова фон дер Ляйен о России вызвали гнев на Западе

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций против России.
  • Комментаторы отмечают, что Европа страдает от деиндустриализации и указывают на неэффективность текущей стратегии ЕС.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций против России.
"Похоже, вы и ваша мини-копия Кая Каллас успешно согласовываете свои выступления. Я знаю, что вы и другие поджигатели войны по-прежнему пытаетесь любой ценой разгромить Россию, не считаясь с простыми людьми. Вас всех следует привлечь к ответственности", — обрушился с критикой комментатор.
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"Это буквальное определение безумия: делать одно и то же снова и снова и каждый раз ожидать иного результата", — написал другой.
"Вы говорите это уже в двадцать первый раз. Между тем, российский рубль — самая сильная валюта, а Европа страдает от деиндустриализации. Какая блестящая стратегия, Урсула!" — отметил третий.
"Иллюстрация безграничного безумия ЕС: делать одно и то же снова и снова и ожидать иных результатов", — заключил еще один пользователь.
Ранее во вторник глава ЕК заявила, что новый пакет санкций ЕС может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, а также рыболовный промысел.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.
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