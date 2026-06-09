Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций против России.
- Комментаторы отмечают, что Европа страдает от деиндустриализации и указывают на неэффективность текущей стратегии ЕС.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций против России.
"Похоже, вы и ваша мини-копия Кая Каллас успешно согласовываете свои выступления. Я знаю, что вы и другие поджигатели войны по-прежнему пытаетесь любой ценой разгромить Россию, не считаясь с простыми людьми. Вас всех следует привлечь к ответственности", — обрушился с критикой комментатор.
"Это буквальное определение безумия: делать одно и то же снова и снова и каждый раз ожидать иного результата", — написал другой.
"Вы говорите это уже в двадцать первый раз. Между тем, российский рубль — самая сильная валюта, а Европа страдает от деиндустриализации. Какая блестящая стратегия, Урсула!" — отметил третий.
"Иллюстрация безграничного безумия ЕС: делать одно и то же снова и снова и ожидать иных результатов", — заключил еще один пользователь.
Ранее во вторник глава ЕК заявила, что новый пакет санкций ЕС может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, а также рыболовный промысел.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.