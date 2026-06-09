Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет ограничить импорт автозапчастей в рамках антироссийских санкций - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 09.06.2026 (обновлено: 15:22 09.06.2026)
ЕС хочет ограничить импорт автозапчастей в рамках антироссийских санкций

ЕС хочет ограничить импорт автозапчастей и химикатов в рамках санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций планирует ограничить импорт автозапчастей.
  • Также планируется ограничить импорт руд ряда драгоценных металлов и химикатов.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций хочет ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
"Импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен", - написала она на своей странице в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что предлагается ввести новые запреты на импорт на сумму в 60 миллионов евро.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЕС предложил расширить ограничения по экспорту в Россию металлов и сплавов
Вчера, 14:40
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала