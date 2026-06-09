Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций планирует ограничить импорт автозапчастей.
- Также планируется ограничить импорт руд ряда драгоценных металлов и химикатов.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций хочет ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
"Импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен", - написала она на своей странице в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что предлагается ввести новые запреты на импорт на сумму в 60 миллионов евро.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.