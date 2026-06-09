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ЕС хочет запретить работу иностранных криптобирж за связи с Россией - РИА Новости, 09.06.2026
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14:33 09.06.2026 (обновлено: 14:39 09.06.2026)
ЕС хочет запретить работу иностранных криптобирж за связи с Россией

ЕС в новых санкциях хочет ввести запрет работы криптобирж за связи с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России намерен впервые полностью запрещать работу иностранных криптовалютных платформ.
  • По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такой запрет станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить европейские санкции.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках готовящегося 21-го пакета санкций против России намерен впервые полностью запрещать работу иностранных криптовалютных платформ, которые, по мнению Брюсселя, якобы помогают Москве обходить европейские ограничения, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции", - сказала она.
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