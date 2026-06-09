ЕС хочет запретить работу иностранных криптобирж за связи с Россией

БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Евросоюз в рамках готовящегося 21-го пакета санкций против России намерен впервые полностью запрещать работу иностранных криптовалютных платформ, которые, по мнению Брюсселя, якобы помогают Москве обходить европейские ограничения, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.