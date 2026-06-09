В ЕС предлагают запретить продажу СПГ-танкеров России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия предложила ввести новые антироссийские санкции.
- В рамках санкций предлагается ограничить продажу СПГ-танкеров России, как это уже было сделано с нефтяными танкерами.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в рамках нового пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем ввести ограничения в отношении продажи СПГ-танкеров России, как мы это уже сделали с нефтяными танкерами", - заявила она на брифинге.