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В ЕС предлагают запретить продажу СПГ-танкеров России - РИА Новости, 09.06.2026
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14:22 09.06.2026 (обновлено: 14:25 09.06.2026)
В ЕС предлагают запретить продажу СПГ-танкеров России

Фон дер Ляйен: в ЕС хотят запретить продажу России СПГ-танкеров в рамках санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия предложила ввести новые антироссийские санкции.
  • В рамках санкций предлагается ограничить продажу СПГ-танкеров России, как это уже было сделано с нефтяными танкерами.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в рамках нового пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем ввести ограничения в отношении продажи СПГ-танкеров России, как мы это уже сделали с нефтяными танкерами", - заявила она на брифинге.
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