Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров.

Главная причина таяния ледников — региональное потепление, которое привело к повышению температуры воздуха на 0,9 градуса и увеличению количества осадков.

Таяние ледников увеличивает объемы речного стока и риски паводков, активизирует экзогенные процессы, в частности, сход селей и оползней.

НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров, причиной этого стало повышение температуры воздуха почти на один градус и количества осадков, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

"Исследования непосредственно на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 годы показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров", - рассказала собеседница агентства.

По данным Кондратьевой, аналогичная деградация оледенения фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе , при этом ключевым фактором выступает экспозиция склонов: ледники северной ориентации показывают более высокую стабильность по сравнению с южной экспозицией. По ее словам, главная причина таяния ледников - региональное потепление.

"Мы определили, что у нас в Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров", - уточнила эксперт.

Такая динамика ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков, что активизирует экзогенные процессы, в частности сход селей и оползней, которые могут нанести серьезный урон, предупредила Кондратьева. Она добавила, что наглядно тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм прослеживается в восточной части Северного Кавказа