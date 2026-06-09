Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров.
- Главная причина таяния ледников — региональное потепление, которое привело к повышению температуры воздуха на 0,9 градуса и увеличению количества осадков.
- Таяние ледников увеличивает объемы речного стока и риски паводков, активизирует экзогенные процессы, в частности, сход селей и оползней.
НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров, причиной этого стало повышение температуры воздуха почти на один градус и количества осадков, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.
"Исследования непосредственно на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 годы показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров", - рассказала собеседница агентства.
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По данным Кондратьевой, аналогичная деградация оледенения фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе, при этом ключевым фактором выступает экспозиция склонов: ледники северной ориентации показывают более высокую стабильность по сравнению с южной экспозицией. По ее словам, главная причина таяния ледников - региональное потепление.
"Мы определили, что у нас в Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров", - уточнила эксперт.
Такая динамика ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков, что активизирует экзогенные процессы, в частности сход селей и оползней, которые могут нанести серьезный урон, предупредила Кондратьева. Она добавила, что наглядно тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм прослеживается в восточной части Северного Кавказа.