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РЭЦ и Минцифры объединяют цифровые сервисы для поддержки экспортеров - РИА Новости, 09.06.2026
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14:55 09.06.2026
РЭЦ и Минцифры объединяют цифровые сервисы для поддержки экспортеров

Минцифры и РЭЦ договорились о взаимодействии по поддержке экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) подписали соглашение о взаимодействии, направленное на поддержку экспортеров, информирует РЭЦ.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) подписали соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на интеграцию ключевых цифровых платформ - Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и цифровой платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности. Цель совместной работы - повысить доступность государственных и иных услуг для российских организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих во внешнеторговых операциях", - отмечает РЭЦ.
В рамках сотрудничества планируется наладить взаимодействие между ЕПГУ, Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и цифровой платформой "Мой экспорт". Это позволит повысить доступность информации об услугах для экспортеров и удобство их получения.
Среди конкретных шагов - создание специализированного бренда "Госуслуги. ВЭД" для предоставления услуг в сфере внешнеторговой деятельности, обучение робота Макс новым возможностям портала и создание отдельного раздела для участников ВЭД на портале госуслуг. Все это позволит участникам внешнеторговой деятельности получить доступ к полному комплексу услуг и мер поддержки в одном месте и в привычном формате. Также стороны проработают порядок предоставления статистической и аналитической информации по использованию сервисов и обеспечат учет результатов деятельности платформы "Мой экспорт" в показателях цифровой трансформации госуправления.
"Подписанное соглашение - важный шаг к созданию по‑настоящему бесшовной цифровой среды для бизнеса. Мы выстраиваем систему так, чтобы предприниматели могли получать весь комплекс необходимых услуг в сфере ВЭД в одном месте и с привычным для них пользовательским опытом. Интеграция с порталом госуслуг позволит кратно повысить удобство и скорость взаимодействия экспортеров с государством", - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
Реализация намеченных мероприятий позволит не только упростить доступ к необходимым сервисам, но и сформировать единую информационную базу, которая станет основой для дальнейшего совершенствования мер господдержки экспортно ориентированных предприятий.
"Объединяя экспертизу РЭЦ в сфере поддержки экспорта и возможности цифровой инфраструктуры Минцифры, мы формируем принципиально новый уровень сервиса для участников внешнеэкономической деятельности. Наша задача - минимизировать административные барьеры и сделать процесс получения господдержки максимально простым и понятным. Уверена, что совместная работа с Минцифры позволит кратно ускорить цифровизацию экспортной отрасли и вывести поддержку российских компаний на новый уровень", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
При этом сайт платформы "Мой экспорт" продолжит работать в привычном для экспортеров режиме.
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Максут ШадаевВероника НикишинаЭкономикаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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