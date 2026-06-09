Глава ЕК рассказала, что может войти в новый пакет санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый 21-й пакет санкций ЕС может затронуть энергетику, финансовый сектор и криптоторговлю.
- В новый пакет санкций ЕС впервые будет включен рыбный промысел.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Новый 21-й пакет санкций ЕС может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю, и впервые рыбный промысел, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел", - сказала она.