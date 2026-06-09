Юрист рассказала, сколько лет действуют результаты ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующие за годом их получения.

С 2025 года для участников специальной военной операции течение четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ приостанавливается на весь период участия в СВО.

Если срок действия результатов истек, абитуриенту необходимо пересдать ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующие за годом их получения, рассказала РИА Новости член Союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

"Срок действия результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующие за годом их получения. Это общее правило, закрепленное в части 2 статьи 70 Федерального закона "Об образовании в РФ", - сказала она.

Юрист добавила, что с 2025 года для участников специальной военной операции действует важное исключение. Течение этого четырехлетнего срока приостанавливается на весь период участия в СВО.

По словам Павловой, период участия в СВО не засчитываются в срок действия результатов ЕГЭ и после возвращения у абитуриента остается ровно столько времени для поступления, сколько было на момент направления на службу в зону СВО.