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Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 09.06.2026
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03:32 09.06.2026 (обновлено: 10:04 09.06.2026)
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Музаев: увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ невозможно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся в Гимназии №82 перед проведением досрочного ЕГЭ-2025
Учащиеся в Гимназии №82 перед проведением досрочного ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся в Гимназии №82 перед проведением досрочного ЕГЭ-2025. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сроков проведения экзаменационной кампании.
  • Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начался 1 июня и завершается 9 июля.
  • «Президентские дни» для пересдачи экзамена пройдут 8 и 9 июля, в эти дни выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сроков проведения экзаменационной кампании, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начался 1 июня.
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"Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет еще дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл", - сказал Музаев.
По словам собеседника агентства, между экзаменами должны соблюдаться установленные нормами перерывы, в связи с чем экзаменационная кампания в этом году завершается только 9 июля, тогда как приемная кампания в вузы начинается уже 20 июля.
Так называемые "Президентские дни" для пересдачи экзамена пройдут 8 и 9 июля, сообщил Музаев. В эти дни выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать итог при поступлении в высшее учебное заведение в том же году, объяснил глава Рособрнадзора.
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