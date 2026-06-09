В России снизилось число ДТП с участием детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В России заметно снизилось число дорожных аварий с участием детей.

За текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей, удалось сократить на 9,5%, количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10%, а количество погибших несовершеннолетних снизилось более чем на 6,5%.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В России в последние годы заметно снижается число дорожных аварий с участием детей, рассказали РИА Новости с Российском союзе автостраховщиков (РСА).

"Согласно данным ГИБДД МВД России, в том числе благодаря работе проекта за текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей, удалось сократить на 9,5%. Количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10% и более чем на 6,5% снизилось количество погибших в ДТП несовершеннолетних. В целом за прошедшие пять лет число погибших в ДТП детей сократилось на 27%",– сообщили в союзе.

Позитивный сдвиг эксперты связывают с реализацией стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В рамках этой стратегии РСА в период с июня 2016 по декабрь 2021 года организовал работу 85 центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. "За время работы центров обучение основам безопасности дорожного движения прошли более 1 миллиона детей, проведено более 100 тысяч мероприятий по всей стране", - рассказали в РСА.

На новом этапе страховщики планируют актуализировать методики проведения информационно-просветительских мероприятий для детей, обновить парк транспортных средств и дооснастить указанные центры.