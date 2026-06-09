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В России снизилось число ДТП с участием детей - РИА Новости, 09.06.2026
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17:57 09.06.2026
В России снизилось число ДТП с участием детей

РИА Новости: в России заметно снизилось число ДТП с участием детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России заметно снизилось число дорожных аварий с участием детей.
  • За текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей, удалось сократить на 9,5%, количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10%, а количество погибших несовершеннолетних снизилось более чем на 6,5%.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В России в последние годы заметно снижается число дорожных аварий с участием детей, рассказали РИА Новости с Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Согласно данным ГИБДД МВД России, в том числе благодаря работе проекта за текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей, удалось сократить на 9,5%. Количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10% и более чем на 6,5% снизилось количество погибших в ДТП несовершеннолетних. В целом за прошедшие пять лет число погибших в ДТП детей сократилось на 27%",– сообщили в союзе.
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Позитивный сдвиг эксперты связывают с реализацией стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В рамках этой стратегии РСА в период с июня 2016 по декабрь 2021 года организовал работу 85 центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. "За время работы центров обучение основам безопасности дорожного движения прошли более 1 миллиона детей, проведено более 100 тысяч мероприятий по всей стране", - рассказали в РСА.
На новом этапе страховщики планируют актуализировать методики проведения информационно-просветительских мероприятий для детей, обновить парк транспортных средств и дооснастить указанные центры.
"Открытие центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма вывело на новый уровень работу с детьми по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечение субъектов Российской Федерации единой методологической базой и необходимым оборудованием задало тенденцию ежегодного снижения количества ДТП и пострадавших в них детей", - рассказали в РСА.
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РоссияГИБДД МВД РФПроисшествияДетиРосссийский союз автостраховщиков (РСА)
 
 
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