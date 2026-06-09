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Жилые дома находятся в километре от места взрывов в Кизилюрте - РИА Новости, 09.06.2026
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20:49 09.06.2026
Жилые дома находятся в километре от места взрывов в Кизилюрте

Жилые дома находятся в километре от места взрывов на газопроводе в Кизилюрте

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюрте произошли три взрыва на магистральном газопроводе.
  • Жилые дома эвакуированы, они находятся примерно в километре от места взрывов.
  • Пострадавших предварительно нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Жилые дома находятся примерно в километре от места взрывов на газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Во вторник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил, что жильцы близлежащих к месту ЧП жилых домов эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.
"Жилые дома находятся примерно в километре от места происшествия. Огонь там очень сильный", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос об угрозе домам.
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ПроисшествияКизилюртРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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