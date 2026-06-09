Жилые дома находятся в километре от места взрывов в Кизилюрте

МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Жилые дома находятся примерно в километре от места взрывов на газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"Жилые дома находятся примерно в километре от места происшествия. Огонь там очень сильный", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос об угрозе домам.