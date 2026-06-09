Дмитриев допустил, что политика Стармера может привести к революции

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неудачная политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в королевстве, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.