Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что неудачная политика Кира Стармера может привести к революции в Великобритании.
- Так он ответил на комментарий премьер-министра Великобритании об инциденте в Белфасте, где мигрант из Сомали попытался обезглавить мужчину.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неудачная политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в королевстве, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают", - написал Дмитриев в соцсети X.
В понедельник полиция Северной Ирландии сообщила о задержании мигранта из Сомали по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в области лица и шеи. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии.