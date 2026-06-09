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Дмитриев допустил, что политика Стармера может привести к революции - РИА Новости, 09.06.2026
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14:53 09.06.2026
Дмитриев допустил, что политика Стармера может привести к революции

Дмитриев: неудачная политика Стармера может привести к революции в Британии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что неудачная политика Кира Стармера может привести к революции в Великобритании.
  • Так он ответил на комментарий премьер-министра Великобритании об инциденте в Белфасте, где мигрант из Сомали попытался обезглавить мужчину.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неудачная политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в королевстве, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев ответил на комментарий Стармера об инциденте в Белфасте, где мигрант из Сомали попытался обезглавить мужчину.
В понедельник полиция Северной Ирландии сообщила о задержании мигранта из Сомали по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в области лица и шеи. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии.
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