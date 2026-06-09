Тренер "Динамо-2" Алпатов вошел в штаб Шварца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павел Алпатов вошел в тренерский штаб основной команды московского «Динамо».
- Ролан Гусев покинул пост главного тренера «Динамо» в связи с истечением срока контракта, а Сандро Шварц вернулся на эту должность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главный тренер второй команды московского "Динамо" Павел Алпатов вошел в тренерский штаб основной команды, которую возглавляет немец Сандро Шварц, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
22 мая "Динамо" объявило, что Ролан Гусев покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на эту должность Шварца, работавшего с командой с 2020 по 2022 год.
Алпатову 36 лет. В период работы Шварца в "Динамо" он входил в тренерский штаб основной команды. В 2023 году специалист работал в штабе Славиши Йокановича, а после отставки серба в том же году с мая по июнь исполнял обязанности главного тренера. В июле 2023-го Алпатов возглавил "Динамо-2", выступающее во Второй лиге. Под его руководством команда заняла первое место в своей группе дивизиона "Б" и закрепилась в дивизионе "А".