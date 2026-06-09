Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, включая игры и игрушки.

Утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года, который предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств.

С 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» проводится капитальный ремонт и оснащение детских садов, уже обновлены 268 зданий.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Год дошкольного образования Минпросвещения реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах.

"Эта работа направлена на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства и внедрение единых требований к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения качества и безопасности утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года.

"Планом до 2030 года предусматривается разработка порядка экспертизы средств обучения и воспитания, создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья", - следует из сообщения.

Кроме того, планируется проведение мониторинга обеспеченности образовательных организаций материалами и оборудованием для их последующего дооснащения.

В ведомстве пояснили, что реализуемые меры позволят обратить внимание на российскую индустрию детских товаров и обеспечить образовательные организации качественным оборудованием.

"С 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" мы проводим капитальный ремонт и оснащение детских садов. Уже обновлены 268 зданий. Оснащение проходит с учетом Перечня средств обучения и воспитания для дошкольных образовательных организаций", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе.