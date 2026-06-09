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Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов - РИА Новости, 09.06.2026
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02:07 09.06.2026 (обновлено: 10:05 09.06.2026)
Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов

Минпросвещения сформирует единые подходы к оснащению детсадов играми и игрушками

© Fotolia / olesiabilkeiДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Fotolia / olesiabilkei
Детский сад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, включая игры и игрушки.
  • Утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года, который предусматривает разработку порядка экспертизы средств обучения и создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств.
  • С 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» проводится капитальный ремонт и оснащение детских садов, уже обновлены 268 зданий.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Год дошкольного образования Минпросвещения реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах.
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"Эта работа направлена на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства и внедрение единых требований к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для обеспечения качества и безопасности утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года.
"Планом до 2030 года предусматривается разработка порядка экспертизы средств обучения и воспитания, создание рекомендаций по оформлению образовательных пространств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья", - следует из сообщения.
Кроме того, планируется проведение мониторинга обеспеченности образовательных организаций материалами и оборудованием для их последующего дооснащения.
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В ведомстве пояснили, что реализуемые меры позволят обратить внимание на российскую индустрию детских товаров и обеспечить образовательные организации качественным оборудованием.
"С 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" мы проводим капитальный ремонт и оснащение детских садов. Уже обновлены 268 зданий. Оснащение проходит с учетом Перечня средств обучения и воспитания для дошкольных образовательных организаций", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе.
Министр отметил, что главная задача сегодня - сформировать единое образовательное пространство страны не только в части единого содержания образования, но и единых условий реализации образовательных программ.
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