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Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидировали - РИА Новости, 09.06.2026
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22:52 09.06.2026 (обновлено: 22:55 09.06.2026)
Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидировали

МЧС: пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидировали

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва с последующим факельным горением.
  • Пожар на месте взрывов полностью ликвидирован в 22:40 мск, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на месте взрывов на газопроводе в Дагестане полностью ликвидирован в 22.40 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
По информации управления, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
"В 22.40 полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Названа предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане
Вчера, 22:38
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКизилюртовский район
 
 
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