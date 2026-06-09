Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва с последующим факельным горением.
- Пожар на месте взрывов полностью ликвидирован в 22:40 мск, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на месте взрывов на газопроводе в Дагестане полностью ликвидирован в 22.40 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
По информации управления, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
"В 22.40 полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.