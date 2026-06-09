Названа предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением.
- Предварительной причиной возгорания названа разгерметизация участка трубопровода.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Предварительной причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане является разгерметизация участка трубопровода, сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.
По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров, которое уже ликвидировано. По данным ведомства, жертв и пострадавших.
"Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий", – написал Исрафилов.