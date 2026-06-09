В Дагестане эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома после ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эвакуированные после взрывов на газопроводе в Дагестане жители возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется.
- Факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района.
"Люди, которые были эвакуированы, постепенно возвращаются в свои дома, обстановка стабилизируется", – сказал собеседник агентства.
По данным администрации, в целом из сел Нижний Чирюрт и Гельбах было эвакуировано 310 хозяйств, еще около 150 человек - из села Бавтугай.
По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт с 718 километра по 661 километр. По данным ведомства; жертв и пострадавших нет.