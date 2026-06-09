В Дагестане эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома после ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ Эвакуированные после взрывов на газопроводе в Дагестане жители возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется.

Факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района.

Ранее ГУ МЧС России по республике сообщило о том, что факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта Дагестане ликвидировано.

"Люди, которые были эвакуированы, постепенно возвращаются в свои дома, обстановка стабилизируется", – сказал собеседник агентства.

По данным администрации, в целом из сел Нижний Чирюрт и Гельбах было эвакуировано 310 хозяйств, еще около 150 человек - из села Бавтугай.