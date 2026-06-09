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В Дагестане эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома после ЧП - РИА Новости, 09.06.2026
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22:09 09.06.2026 (обновлено: 22:17 09.06.2026)
В Дагестане эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома после ЧП

В Дагестане эвакуированные жители сел возвращаются домой после ЧП на газопроводе

© СоцсетиПожар на газораспределительной станции в Кизилюрте
Пожар на газораспределительной станции в Кизилюрте - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети
Пожар на газораспределительной станции в Кизилюрте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эвакуированные после взрывов на газопроводе в Дагестане жители возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется.
  • Факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома, ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района.
Ранее ГУ МЧС России по республике сообщило о том, что факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане ликвидировано.
"Люди, которые были эвакуированы, постепенно возвращаются в свои дома, обстановка стабилизируется", – сказал собеседник агентства.
По данным администрации, в целом из сел Нижний Чирюрт и Гельбах было эвакуировано 310 хозяйств, еще около 150 человек - из села Бавтугай.
По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт с 718 километра по 661 километр. По данным ведомства; жертв и пострадавших нет.
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