В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Кизилюрта в Дагестане на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед произошло три взрыва.
- Факельное горение после взрывов ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Факельное горение после взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопровод Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт с 718 километра по 661 километр. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
"Факельное горение ликвидировано", - говорится в сообщении.