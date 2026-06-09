В Дагестане жителей нескольких сел эвакуировали после взрыва на газопроводе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей сел Нижний Чирюрт и Гельбах эвакуировали после взрывов на газопроводе в Кизилюрте.
МАХАЧКАЛА, 9 июн — РИА Новости. Жителей села Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуировали после взрывов на газопроводе, сообщили РИА Новости в администрации региона.
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"В селе Нижний Чирюрт эвакуированы жильцы всех домов, 250 хозяйств", — сказал собеседник агентства.
Также была перемещена в безопасное место часть жителей села Гельбах.
Сегодня вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах прогремели три взрыва на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Жертв и пострадавших нет.
Как уточнили в администрации Кизилюрта, причиной могла стать утечка газа.