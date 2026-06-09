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В Дагестане жителей нескольких сел эвакуировали после взрыва на газопроводе - РИА Новости, 09.06.2026
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21:38 09.06.2026 (обновлено: 22:07 09.06.2026)
В Дагестане жителей нескольких сел эвакуировали после взрыва на газопроводе

В Дагестане эвакуировали жителей двух сел после взрывов на газопроводе

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей сел Нижний Чирюрт и Гельбах эвакуировали после взрывов на газопроводе в Кизилюрте.
МАХАЧКАЛА, 9 июн — РИА Новости. Жителей села Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуировали после взрывов на газопроводе, сообщили РИА Новости в администрации региона.
«

"В селе Нижний Чирюрт эвакуированы жильцы всех домов, 250 хозяйств", — сказал собеседник агентства.

Также была перемещена в безопасное место часть жителей села Гельбах.
Сегодня вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах прогремели три взрыва на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Жертв и пострадавших нет.
Как уточнили в администрации Кизилюрта, причиной могла стать утечка газа.
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ПроисшествияКизилюртовский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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