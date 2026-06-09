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В Дагестане факел на месте взрыва газопровода поднимается до 15 метров - РИА Новости, 09.06.2026
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21:20 09.06.2026
В Дагестане факел на месте взрыва газопровода поднимается до 15 метров

В Кизилюртовском районе факел на месте взрыва поднимается до 15 метров

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе.
  • Факел на месте ЧП поднимается на высоту до 15 метров, пострадавших нет.
  • Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.
МАХАЧКАЛА, 9 июн – РИА Новости. Факел на месте взрыва газопровода в дагестанском Кизилюртовском районе поднимается на высоту до 15 метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Во вторник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Врио главы региона Федор Щукин сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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ПроисшествияКизилюртовский районРоссияРеспублика ДагестанФедор ЩукинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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