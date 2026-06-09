В Дагестане факел на месте взрыва газопровода поднимается до 15 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе.
- Факел на месте ЧП поднимается на высоту до 15 метров, пострадавших нет.
- Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.
МАХАЧКАЛА, 9 июн – РИА Новости. Факел на месте взрыва газопровода в дагестанском Кизилюртовском районе поднимается на высоту до 15 метров, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Во вторник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Врио главы региона Федор Щукин сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.