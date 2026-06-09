Часть жителей села Гельбах эвакуировали после ЧП на газопроводе в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Гельбах в Дагестане произошло ЧП на газопроводе.
- Более 1,4 тысячи человек эвакуированы после происшествия.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Часть жителей села Гельбах в Дагестане из 60 домов эвакуированы после ЧП на газопроводе, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района.
По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт с 718 км по 661 км. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
"Эвакуированы жители нижней части села Гельбах, 60 домов на трех улицах", – сказал собеседник агентства.
Всего в селе проживает около 1,4 тысячи человек.