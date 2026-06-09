Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гостям Чемпионата мира по футболу в США придется пройти через несколько уровней проверки.
- Организаторы рекомендуют приходить на матчи заранее.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Гостям Чемпионата мира по футболу в США придется пройти через несколько уровней проверки, поэтому организаторы рекомендуют приходить на матчи заранее, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Там будет несколько уровней проверки… если вы были в Сан-Франциско на Супербоуле в прошлом году, все будет очень похоже", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
Он добавил, что хотя футбольные болельщики привыкли приходить за 15-20 минут до начала матча, организаторы рекомендуют приходить заранее.
"ФИФА будет проводить специальные мероприятия внутри стадиона. Приходите заранее. Вы заплатили за эти билеты много денег, приходите раньше, заходите на стадион. Мы хотим, чтобы вы смогли хорошо провести время", - добавил он.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ