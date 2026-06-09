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Гостям ЧМ в США придется пройти проверки перед матчами, заявил Белый дом - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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22:13 09.06.2026
Гостям ЧМ в США придется пройти проверки перед матчами, заявил Белый дом

Джулиани: гостям ЧМ в США придется пройти проверки, чтобы попасть на матчи

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч отбора к ЧМ-2026
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гостям Чемпионата мира по футболу в США придется пройти через несколько уровней проверки.
  • Организаторы рекомендуют приходить на матчи заранее.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Гостям Чемпионата мира по футболу в США придется пройти через несколько уровней проверки, поэтому организаторы рекомендуют приходить на матчи заранее, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Там будет несколько уровней проверки… если вы были в Сан-Франциско на Супербоуле в прошлом году, все будет очень похоже", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
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Он добавил, что хотя футбольные болельщики привыкли приходить за 15-20 минут до начала матча, организаторы рекомендуют приходить заранее.
"ФИФА будет проводить специальные мероприятия внутри стадиона. Приходите заранее. Вы заплатили за эти билеты много денег, приходите раньше, заходите на стадион. Мы хотим, чтобы вы смогли хорошо провести время", - добавил он.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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