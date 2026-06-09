Гостям ЧМ в США придется пройти проверки перед матчами, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Гостям Чемпионата мира по футболу в США придется пройти через несколько уровней проверки, поэтому организаторы рекомендуют приходить на матчи заранее, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.