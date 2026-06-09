США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты, Мексика и Канада тесно сотрудничают в выработке единых мер безопасности для предотвращения вспышки лихорадки Эбола во время предстоящего чемпионата мира по футболу, заявил во вторник глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани.