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США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
21:52 09.06.2026 (обновлено: 21:55 09.06.2026)
США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ

Джулиани: США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Мяч и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США, Мексика и Канада сотрудничают в выработке единых мер безопасности для предотвращения вспышки лихорадки Эбола во время чемпионата мира по футболу.
  • Глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани заявил, что страны стремятся установить одинаковые санитарные ограничения на всем континенте.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты, Мексика и Канада тесно сотрудничают в выработке единых мер безопасности для предотвращения вспышки лихорадки Эбола во время предстоящего чемпионата мира по футболу, заявил во вторник глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани.
"Мы очень тесно сотрудничаем с Канадой и Мексикой, чтобы убедиться, что во всех трех наших странах, на всем континенте, действуют одинаковые санитарные ограничения. Таким образом исключаем риск того, что мексиканцы, американцы, канадцы или кто-либо из наших иностранных гостей заразится Эболой", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
Ранее ВОЗ сообщила о 550 подтвержденных случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, 101 человек умер. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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