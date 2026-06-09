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Чикунова удивилась, что улучшила время на чемпионате России после болезни - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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18:52 09.06.2026
Чикунова удивилась, что улучшила время на чемпионате России после болезни

Пловчиха Чикунова: удивлена, что улучшила время на ЧР после болезни

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийская пловчиха Евгения Чикунова
Российская пловчиха Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российская пловчиха Евгения Чикунова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Чикунова, рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 метров брассом, победила на чемпионате России с результатом 2 минуты 20,59 секунды, выполнив норматив на чемпионат Европы.
  • Чикунова заявила, что не ожидала хорошего результата, так как заболела перед стартом.
  • По словам пловчихи, конкуренция с иностранными спортсменами закалила ее.
КАЗАНЬ, 9 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова заявила РИА Новости, что не ожидала от себя хорошего результата на чемпионате России в Казани, поскольку снова заболела перед стартом.
Во вторник Чикунова, владеющая мировым рекордом на дистанции 200 метров брассом, победила на чемпионате России на этой дистанции с результатом 2 минуты 20,59 секунды, выполнив норматив на чемпионат Европы.
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"Не ожидала такого хорошего результата. Потому что не все получилось. Не получилось без потерь вернуться с "Маре Нострум". Поэтому решили просто стартовать, посмотреть, на какие секунды я готова. И конечно, я была удивлена — улучшить время на две секунды, при том что я сейчас не в самой лучшей форме. В общем, действительно приятно и неожиданно", — сказала Чикунова.
Она также рассказала, что перед стартом снова заболела. "В последний день Барселоны перед двухсоткой брассом я проснулась и поняла, что мне будет грустно плыть. После полтинника брассом я подумала, что не очень хочется выступать на чемпионате России с не лучшими секундами, но старалась поддерживать себя морально. В итоге получилось хорошее время", - отметила Чикунова.
По словам пловчихи, конкуренция с иностранными спортсменами закалила ее. "Морально я чувствую небольшой прессинг от заплывов с иностранными спортсменками. Волнуюсь больше, чем на чемпионатах России. Это был отличный опыт, который меня закалил. И я безумно этому рада", - добавила Чикунова.
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