Чикунова удивилась, что улучшила время на чемпионате России после болезни

КАЗАНЬ, 9 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова заявила РИА Новости, что не ожидала от себя хорошего результата на чемпионате России в Казани, поскольку снова заболела перед стартом.