Чикунова победила в плавании на 200 м брассом на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгения Чикунова стала победительницей в плавании на 200 м брассом на чемпионате России в Казани.
- Она выполнила норматив на чемпионат Европы, показав результат 2 минуты 20,59 секунды.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Евгения Чикунова стала победительницей в плавании на 200 м брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
Чикунова, владеющая мировым рекордом на данной дистанции, победила с результатом 2 минуты 20,59 секунды, выполнив норматив на чемпионат Европы. Второй стала Виталина Симонова (2.25,55), третьей - Анастасия Шиленкова (2.29,15).
Чемпионат России завершится 11 июня.