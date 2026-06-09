Рейтинг@Mail.ru
Чикунова победила в плавании на 200 м брассом на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 09.06.2026
Чикунова победила в плавании на 200 м брассом на чемпионате России

Чикунова победила в плавании на 200 м брассом на чемпионате России в Казани

© РИА Новости / Алексей Савченко | Перейти в медиабанкЕвгения Чикунова
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
Перейти в медиабанк
Евгения Чикунова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Чикунова стала победительницей в плавании на 200 м брассом на чемпионате России в Казани.
  • Она выполнила норматив на чемпионат Европы, показав результат 2 минуты 20,59 секунды.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Евгения Чикунова стала победительницей в плавании на 200 м брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
Чикунова, владеющая мировым рекордом на данной дистанции, победила с результатом 2 минуты 20,59 секунды, выполнив норматив на чемпионат Европы. Второй стала Виталина Симонова (2.25,55), третьей - Анастасия Шиленкова (2.29,15).
Чикуновой 21 год, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата мира на короткой воде, также на ее счету золото и серебро европейского первенства на короткой воде.
Чемпионат России завершится 11 июня.
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Корнев выиграл ЧР на дистанции 50 м вольным стилем и обновил рекорд страны
Вчера, 17:50
 
СпортПлаваниеРоссияЕвгения Чикунова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала