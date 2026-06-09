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Страны БРИКС начали тестировать новые платежные механизмы - РИА Новости, 09.06.2026
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00:19 09.06.2026
Страны БРИКС начали тестировать новые платежные механизмы

Замминистра финансов Чебесков: в БРИКС тестируют новые платежные механизмы

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны БРИКС на двусторонней основе тестируют новые платежные механизмы.
  • Обсуждается необходимость создания альтернативной платежной инфраструктуры.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страны БРИКС на двусторонней основе тестируют новые платежные механизмы, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Дискуссия продолжается по всем нашим инициативам, которые мы выдвигали в 2024 году. Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты - это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив. А второе - более активное обсуждение в целом необходимости создания альтернативной инфраструктуры", - рассказал Чебесков "Известиям".
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Замглавы Минфина добавил, что новые платежные механизмы взяты за основу большинством стран, в этом есть необходимость. В будущем, по словам Чебескова, такие системы должны существовать.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в середине 2024 года на парламентском форуме БРИКС сообщала, что в организации могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу.
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