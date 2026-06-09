Рейтинг@Mail.ru
Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧР - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 09.06.2026
Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧР

Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский пловец Илья Бородин
Российский пловец Илья Бородин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российский пловец Илья Бородин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани, и выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта.
  • Алексей Ткачев стал лучшим в плавании на 200 м на спине у мужчин и также завоевал путевку на европейское первенство.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани.
Бородин показал результат 4 минуты 10,30 секунды и стал двукратным чемпионом страны, он выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Вторым финишировал Максим Ступин (4.16,16), третьим - Ярослав Лозе (4.20,53).
В плавании на 200 м на спине у мужчин лучшим стал Алексей Ткачев (1.55,76), также завоевавший путевку на европейское первенство, далее расположились Дмитрий Савенко (1.56,35) и Марк Шибанов (1.57,60). У женщин победу одержала Дарья Зарубенкова (2.10,07), серебро завоевала Рената Гайнуллина (2.10,52), бронзу - Милана Степанова (2.11,96).
Чемпионат России завершится 11 июня.
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Пловец Корнев заявил, что доволен пятым временем в истории
Вчера, 18:37
 
СпортПлаваниеРоссияКазаньПарижИлья БородинМаксим Ступин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала