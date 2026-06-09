Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани, и выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта.
- Алексей Ткачев стал лучшим в плавании на 200 м на спине у мужчин и также завоевал путевку на европейское первенство.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани.
Бородин показал результат 4 минуты 10,30 секунды и стал двукратным чемпионом страны, он выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Вторым финишировал Максим Ступин (4.16,16), третьим - Ярослав Лозе (4.20,53).
В плавании на 200 м на спине у мужчин лучшим стал Алексей Ткачев (1.55,76), также завоевавший путевку на европейское первенство, далее расположились Дмитрий Савенко (1.56,35) и Марк Шибанов (1.57,60). У женщин победу одержала Дарья Зарубенкова (2.10,07), серебро завоевала Рената Гайнуллина (2.10,52), бронзу - Милана Степанова (2.11,96).
Чемпионат России завершится 11 июня.