"Билайн" открыл доступ к Spotify и Netflix

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" внедрил "белый VPN" в тариф для своих абонентов, предоставив автоматический доступ к Spotify, Netflix, Brawl Stars и ряду других популярных сервисов, ушедших из России, рассказали РИА Новости в компании.

Позже, в начале июня, в пресс-службе "Билайна" рассказали РИА Новости, что компания обсуждает с ведомствами открытие доступа к не запрещенным в РФ ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с использованием VPN, например, к зарубежным нейросетям и развлекательным сервисам.