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"Билайн" открыл доступ к Spotify и Netflix - РИА Новости, 09.06.2026
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16:25 09.06.2026
"Билайн" открыл доступ к Spotify и Netflix

РИА Новости: "Билайн" открыл доступ к Spotify и Netflix

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор связи «Билайн» внедрил «белый VPN» в тариф для своих абонентов.
  • Клиенты «Билайна» на актуальной подписке bee получили автоматический доступ к ряду зарубежных сервисов, включая Spotify, Netflix и Brawl Stars.
  • По словам гендиректора компании Сергея Анохина, пользоваться зарубежными сервисами сейчас неудобно без VPN или услуг посредников.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" внедрил "белый VPN" в тариф для своих абонентов, предоставив автоматический доступ к Spotify, Netflix, Brawl Stars и ряду других популярных сервисов, ушедших из России, рассказали РИА Новости в компании.
"Клиенты "Билайна" на актуальной подписке bee с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России - в том числе Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим. Все заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий", - сообщили в компании.
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"Идея "белых VPN"... быстро перешла в практику и удобство для пользователей", - добавили там.
Гендиректор компании Сергей Анохин отметил, что есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в России, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников - "это неудобно и не очень справедливо".
Анохин в апреле заявлял РИА Новости, что компания рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", идею которого озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Как отмечали в компании, инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России - онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам.
Позже, в начале июня, в пресс-службе "Билайна" рассказали РИА Новости, что компания обсуждает с ведомствами открытие доступа к не запрещенным в РФ ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с использованием VPN, например, к зарубежным нейросетям и развлекательным сервисам.
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"Билайн" обсуждает с ведомствами доступ к незапрещенным ресурсам без VPN
4 июня, 13:52
 
ТехнологииРоссияСергей АнохинБилайнNetflixГосдума РФОбщество
 
 
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