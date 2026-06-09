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Ливо стал игроком "Авангарда" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
13:13 09.06.2026 (обновлено: 13:16 09.06.2026)
Ливо стал игроком "Авангарда"

"Авангард" подписал контракт с рекордсменом КХЛ Джошуа Ливо

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДжошуа Ливо
Джошуа Ливо - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Джошуа Ливо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский "Авангард" объявил о подписании соглашения с канадским нападающим Джошуа Ливо.
  • Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Омский "Авангард" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате канадским нападающим Джошуа Ливо.
Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон.
"Рады приветствовать в составе нашего клуба одного из лучших снайперов КХЛ последних сезонов, который не нуждается в представлении. Джошуа Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Важным фактором подписания контракта было желание игрока, который был готов перейти в "Авангард" по ходу прошлого сезона. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем о том, в чем будут заключаться маркетинговые активности", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Прошедший сезон Ливо провел в составе челябинского "Трактора", с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, на его счету 69 очков (29+40) в 67 встречах.
До перехода в "Трактор" Ливо провел два сезона в "Салавате Юлаеве". Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, став вторым хоккеистом в истории уфимского клуба после Александра Радулова, набравшим 80 очков за сезон. По ходу "регулярки" он забросил 49 шайб и установил рекорд лиги по количеству голов за один сезон. Предыдущим рекордсменом являлся Сергей Мозякин, забросивший 48 шайб в сезоне-2016/17.
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