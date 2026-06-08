"Молодец, брат": Джокович на русском языке поздравил Зверева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серб Новак Джокович поздравил Александра Зверева с победой на "Ролан Гаррос".
- Джокович написал поздравление на английском и добавил несколько слов на русском языке: "Молодец, брат".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович в соцсетях поздравил немца с русскими корнями Александра Зверева с победой на "Ролан Гаррос" и написал несколько слов на русском языке.
В воскресенье Зверев победил в финале Открытого чемпионата Франции итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и в 29 лет выиграл свой первый турнир Большого шлема.
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"Зная, через что тебе пришлось пройти из-за твоей болезни (диабета - прим.) с юных лет, как ты преодолел величайший ментальный барьер внутри себя и заставил замолчать критиков, которые думали, что ты никогда не выиграешь турнир Большого шлема, - это делает твою победу еще более особенной и запоминающейся. При виде слез радости на твоем лице, на лице твоих родителей, брата и других членов команды, я был растроган. Я счастлив, что у тебя получилось, и ты абсолютно заслуживаешь этого успеха, потому что ты очень много работал во всех направлениях, чтобы добиться этого. Наслаждайся этим", - написал Джокович в Instagram* на английском языке и добавил на русском: "Молодец, брат".
Ранее Джокович также по-русски поздравил россиянку Мирру Андрееву, которая в субботу стала победительницей женской одиночной сетки "Ролан Гаррос". Серб написал 19-летней россиянке: "Молодец, Мирра".
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