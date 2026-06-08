"Молодец, брат": Джокович на русском языке поздравил Зверева

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович в соцсетях поздравил немца с русскими корнями Александра Зверева с победой на "Ролан Гаррос" и написал несколько слов на русском языке.