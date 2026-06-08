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В Татарстане рассказали, когда начнется обучение детей в школе Загитовой - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Фигурное катание
 
13:03 08.06.2026
В Татарстане рассказали, когда начнется обучение детей в школе Загитовой

Министр спорта Татарстана: обучение детей в школе Загитовой начнется 1 сентября

© Фото : Из личного архива Dasha PradaАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Из личного архива Dasha Prada
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центр фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани будет открыт 1 сентября, и с этого дня начнутся занятия с детьми.
  • Стоимость строительства Центра фигурного катания составляет 1,29 млрд рублей.
КАЗАНЬ, 8 июня — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что Центр фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани будет открыт 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми.
В августе 2025 года Леонов сообщил РИА Новости о начале строительства Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Стоимость строительства составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.
"Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры - у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми", - сказал Леонов.
Загитовой 24 года, она является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы.
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