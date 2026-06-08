В Татарстане рассказали, когда начнется обучение детей в школе Загитовой

КАЗАНЬ, 8 июня — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что Центр фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани будет открыт 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми.

"Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры - у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми", - сказал Леонов.