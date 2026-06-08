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Гросси рассказал о консультациях с Москвой и Киевом после событий на ЗАЭС - РИА Новости, 08.06.2026
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14:32 08.06.2026 (обновлено: 14:54 08.06.2026)
Гросси рассказал о консультациях с Москвой и Киевом после событий на ЗАЭС

Гросси заявил, что консультировался с Москвой и Киевом после инцидента на ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о проведении консультаций с Москвой и Киевом после нарушения режима тишины у ЗАЭС.
  • Он и его команда пытались убедить правительства продолжать соблюдать режим прекращения огня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после нарушения режима тишины у ЗАЭС проводил консультации с Москвой и Киевом.
"Я лично и моя команда участвовали в консультациях с обоими правительствами, пытаясь убедить их продолжать соблюдать режим прекращения огня", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию вело МАГАТЭ.
Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ, которых попросили присутствовать не только при ремонте ЛЭП на ЗАЭС, но и при разминировании близлежащих территорий, согласились проводить мониторинг работ, запросив меры безопасности. Он также сообщил, что мониторинг разминирования начался в воскресенье, пока процесс идет "позитивно".
МАГАТЭ сообщило в пятницу, что оно было проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от ЗАЭС. Согласно сообщению пресс-службы станции, в результате атаки ВСУ в районе ЛЭП "Днепровская" были ранены пять военнослужащих из группы разминирования.
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МоскваКиевМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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