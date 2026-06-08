В Узбекистане при взрыве на заправке погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел взрыв на пункте заправки газовых баллонов.
- В результате погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести.
ТАШКЕНТ, 8 июн — РИА Новости. Взрыв на заправке газовых баллонов на юге Узбекистана унес жизни шести человек, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба местного МЧС.
"В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Взрыв на пункте заправки бытовых газовых баллонов в Каршинском районе Кашкадарьинской области прогремел около 13:50 по местному времени. Туда направились пять спасательных подразделений. В 14:05 пожар локализовали, в 14:55 полностью потушили.
По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля и два подземных резервуара для хранения топлива. Сейчас на месте продолжается устранение последствий случившегося.
По поручению президента Шавката Мирзиеева правительство создало комиссию под руководством вице-премьера Очилбоя Раматова, которая займется установлением причин произошедшего и оказанием помощи пострадавшим.