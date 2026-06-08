В Узбекистане при взрыве на заправке погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел взрыв на пункте заправки газовых баллонов.

В результате погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести.

ТАШКЕНТ, 8 июн — РИА Новости. Взрыв на заправке газовых баллонов на юге Узбекистана унес жизни шести человек, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба местного МЧС.

"В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Взрыв на пункте заправки бытовых газовых баллонов в Каршинском районе Кашкадарьинской области прогремел около 13:50 по местному времени. Туда направились пять спасательных подразделений. В 14:05 пожар локализовали, в 14:55 полностью потушили.

По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля и два подземных резервуара для хранения топлива. Сейчас на месте продолжается устранение последствий случившегося.