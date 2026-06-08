В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения ВТБ: пользователи не могут в него войти, выяснил корреспондент РИА Новости.

В основном пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения, а также - и сайта.