В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мобильном приложении и на сайте ВТБ произошел сбой.
- По данным сервиса Downdetector, на 12:10 мск количество жалоб на сбой превысило 3,1 тысячи, больше всего их поступает от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения ВТБ: пользователи не могут в него войти, выяснил корреспондент РИА Новости.
В основном пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения, а также - и сайта.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.10 мск количество жалоб за час превысило 3,1 тысячи.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В работе соцсети X произошел сбой
19 мая, 16:48