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В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой - РИА Новости, 08.06.2026
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12:39 08.06.2026
В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения и сайта ВТБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мобильном приложении и на сайте ВТБ произошел сбой.
  • По данным сервиса Downdetector, на 12:10 мск количество жалоб на сбой превысило 3,1 тысячи, больше всего их поступает от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения ВТБ: пользователи не могут в него войти, выяснил корреспондент РИА Новости.
В основном пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения, а также - и сайта.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.10 мск количество жалоб за час превысило 3,1 тысячи.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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