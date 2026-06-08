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ВСУ убивают мирных в Днепропетровской области, чтобы занять дома - РИА Новости, 08.06.2026
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ВСУ убивают мирных в Днепропетровской области, чтобы занять дома

ВСУ убивают мирных в Днепропетровской области, чтобы занять дома под позиции

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Дмитрий Темпалов сообщил, что боевики ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области.
  • Украинские подразделения занимают дома и подвалы в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, для создания укрепленных позиций.
  • По словам Темпалова, ВСУ не дают гражданским возможности эвакуироваться.
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы занять их дома под позиции, и не дают гражданским возможности эвакуироваться, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Дмитрий Темпалов.
По словам военнослужащего, во время разведывательных полетов на днепропетровском направлении российские операторы неоднократно фиксировали действия украинских подразделений в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.
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"ВСУ заходят в какой-то населенный пункт в серой зоне, где еще наши не подошли, и, соответственно, просто выкашивают там и женщин, и детей, и полностью занимают дома, и занимают подвалы", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, приоритетом для украинских подразделений является создание укрепленных позиций, а не обеспечение безопасности гражданского населения.
"Для них опорный пункт важнее жизней мирных. Не дают им шанса эвакуироваться", – заявил Темпалов.
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