Лавров проводит встречу с кандидатом на пост генсека ООН Мишель Бачелет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет.
- Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве проводит встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет, передает корреспондент РИА Новости.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов на минувшей неделе в беседе с РИА Новости анонсировал визит Бачелет в Россию. Это не первый визит кандидатов на пост генсека ООН. Так, Москву уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан. Каждого из них лично принял Лавров.