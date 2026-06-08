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Володин поручил ГД обеспечить исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:19 08.06.2026
Володин поручил ГД обеспечить исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ

Володин поручил ГД обеспечить исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы обеспечить исполнение поручений Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026.
  • Законопроекты должны быть рассмотрены до конца весенней сессии.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты обеспечить исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026, законопроекты должны быть рассмотрены до конца весенней сессии, сообщили в пресс-службы ГД.
"Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обеспечить исполнение поручений президента РФ по итогам ПМЭФ-2026. Участники заседания Совета Государственной думы обсудили план законодательного обеспечения исполнения поручений президента РФ по итогам прошедшего ПМЭФ-2026", - сказано в сообщении.
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По словам Володина, законопроекты должны быть рассмотрены до конца сессии.
Отмечается, что председатель Госдумы поручил думским комитетам по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание в ходе своего выступления на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин.
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"Речь идет о необходимости: отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах", - рассказали в пресс-службе.
Володин также поручил комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, касающегося законодательного закрепления стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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