Володин поручил ГД обеспечить исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы обеспечить исполнение поручений Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026.

Законопроекты должны быть рассмотрены до конца весенней сессии.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты обеспечить исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2026, законопроекты должны быть рассмотрены до конца весенней сессии, сообщили в пресс-службы ГД.

Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обеспечить исполнение поручений президента РФ по итогам ПМЭФ-2026. Участники заседания Совета Государственной думы обсудили план законодательного обеспечения исполнения поручений президента РФ по итогам прошедшего ПМЭФ-2026", - сказано в сообщении.

По словам Володина, законопроекты должны быть рассмотрены до конца сессии.

Отмечается, что председатель Госдумы поручил думским комитетам по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание в ходе своего выступления на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин

« "Речь идет о необходимости: отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах", - рассказали в пресс-службе.

Володин также поручил комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, касающегося законодательного закрепления стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.