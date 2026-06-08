VK Fest в Казани: тысячи гостей и свадьба на татарской сцене

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 7 июня у Центра семьи "Казан" прошел VK Fest. На главной сцене выступили Zivert, FEDUK, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин и группа "Сироткин". Ведущим стал Дима Масленников. На татарскую сцену "Идел" вышли Хижина Музыканта, Марат Яруллин, DJ Сулейман, ILGIZ & Malsi Music, Defne, Дышать и Beku.

"Исәнмесез, Татарстан! Мы рады, что VK Fest в Казани становится традицией. Это особенный город, и вы это доказываете каждый раз — 18 тысяч человек пришли провести этот день вместе, с семьями, друзьями, любимыми. Спасибо за теплый прием, Казань!", — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На татарской сцене "Идел" состоялась свадьба. Свой союз официально скрепили Зульфат и Елизавета — пара познакомилась ВКонтакте, поэтому решила пожениться на VK Fest. Молодожёнов поздравила вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева и тысячи гостей фестиваля.

Артисты рассказали о творческих планах. Татьяна Куртукова поделилась, что скоро отправится в сольный тур по России . Ришат Тухватуллин анонсировал первый альбом на русском языке — он выйдет летом. Витя АК анонсировал выход альбома с участием иностранных рэперов.

В VK Лектории прошли встречи с деятелями культуры, экспертами из спорта, медиа и бизнеса. Народный артист России Сергей Безруков приехал на фестиваль вместе с детьми и поговорил с гостями о карьере, семье и жизни вне сцены. Спикеры лектория обсудили спортивный потенциал Казани и Татарстана, культурную трансформацию и традиции региона, влияние гаджетов на детей, а также роль таланта, труда и удачи в достижении успеха. Среди экспертов — блогер Ян Топлес, рэпер Витя АК, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, телеведущая Камиля Харисова, фигуристка Дина Хуснутдинова, хоккеист Ансель Галимов и футболист Роман Шаронов.

В зоне инфлюенсеров гости фотографировались и общались с Клавой Кокой , Димой Масленниковым, Viki Show, "Импровизаторами", Платоном Гороховым, Яном Топлесом и Супер Стасом.

На фестивале был представлен первый российский серийный электромобиль "Атом". Гости познакомились с его дизайном и техническими решениями. Посетители опробовали VR-тренажёры с симуляторами вождения и возможностью почувствовать себя пилотами трассы Kazan Ring. Посетители фестиваля осваивали диджеинг, скретчили на виниловом проигрывателе и создавали биты, участвовали в мастер-классах по робототехнике и электромонтажу.

В спортивной зоне играли в панна-футбол, настольный кикер и мини-гольф. Футбольный клуб "Рубин" организовал фотозону с клубным автобусом. На рампе чемпиона России по BMX и участника Олимпийских игр в Токио Ирека Ризаева прошли показательные выступления и соревнования по BMX и самокату.

Гости всех возрастов участвовали в традиционных играх Сабантуя: беге в мешках, бое подушками, поднятии гири и беге с коромыслом. В пространствах для семейного отдыха дети и родители вместе выходили на танцевальные батлы, пенную дискотеку и викторины с призами, проводили химические опыты и участвовали в квестах.