"Представляете, как я устал?": главный соперник Большунова завершил карьеру

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов принял окончательное решение о завершении карьеры, о чем интригует в своих соцсетях. РИА Новости рассказывает о причинах ухода легенды нашего спорта и главного соперника Александра Большунова.

Экипировку потерял и сам пропал

"Кто завершает карьеру? Наверное, Серега Устюгов. Я ему предложила приехать хотя бы в Кировск. "Может быть потом…", - ответил. Человеку в душу тоже не залезешь". Это отрывок из разговора с Еленой Вяльбе 30 апреля.

Перед сезоном-2025/26 Устюгов вошел в тренировочную группу Егора Сорина . Но только на бумаге. К зиме он готовился самостоятельно. Место в составе сборной России завоевал по праву: их противостояние с Большуновым стало украшением прошлого года. Казалось бы, что на тот момент 33-летний любимец болельщиков может нацелиться на следующий олимпийский цикл.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в медиабанк Призеры гонки преследования на 15 км классическим стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе (слева направо): Сергей Устюгов (Россия) - серебряная медаль, Александр Большунов (Россия) - золотая медаль. © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в медиабанк Призеры гонки преследования на 15 км классическим стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе (слева направо): Сергей Устюгов (Россия) - серебряная медаль, Александр Большунов (Россия) - золотая медаль.

В начале декабря Устюгов приехал на пару соревнований, а потом исчез. Многие связывали это с результатами – в трех гонках лучшим показателем "Лосенка" стало 29-е место в спринте свободным стилем. Другие же объясняли происходящее рождением в октябре третьего ребенка. Но настоящую правду знал только он сам. Но молчал.

Скорее всего, он просто потерял мотивацию. Что косвенно подтвердил другой олимпийский чемпион Алексей Червоткин : "Если посмотреть на ситуацию в целом: будь международные соревнования, я думаю, Сергей бы не вел себя так, как сейчас. Он ведь еще не объявлял о завершении карьеры. Думаю, он продолжал бы участвовать в чемпионате России, пытался бы отбираться на все старты - чемпионаты мира, Олимпийские игры. У него была бы мотивация".

Плюс ко всему - возраст. Еще на предсезонных сборах Устюгов начал понимать, что уже не тянет. Подготовка выматывала до такой степени, что в Ханты-Мансийске он потерял экипировку, вспомнив о ней через сутки. "Представляете, как я устал?" - признавался Сергей.

Попросил извинений

Многие продолжали надеяться, что после Нового года Устюгов вернется на лыжню. Ждали хотя бы на чемпионате России в Южно-Сахалинске . "Но за регион-то может еще бегать, не самый слабый человек в команде, - говорила Вяльбе. - В сборной он, к сожалению, быть уже не может, даже на индивидуальной подготовке. Результата же нет. Конечно, если бы я понимала, что он настраивается и будет бегать, мы могли бы подумать с тренерским советом. Но у него такого желания нет".

В начале июня он покинул и региональную команду – сборную Югры. Сам в своем Telegram-канале несколько дней назад написал: "Всем привет! Ну, как, готовы к новостям?". В итоге под этим постом высказалось больше сотни болельщиков, один из которых заявил: "Не знаю, кто как, а я жду видео с интервальной тренировки!". Ответ самого лыжника был краток: "Извиняй, с моим участием больше не будет". Эти слова собрали десятки расстроенных реакций.

Таким образом, теперь уже можно с уверенностью говорить, что наводивший кошмар на норвежцев один из самых талантливых лыжников XXI века окончательно прощается со спортом.

« "Я бы не стал в чем-то обвинять - ни в правильности, ни в неправильности выбранного пути. Только он сам может рассказать, почему он так поступил. Это величайший спортсмен, который оставил очень яркий след своей спортивной карьерой. И это заслуживает уважения", - сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.