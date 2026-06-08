США подготовили к встрече МАГАТЭ проект антииранской резолюции, пишут СМИ

В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.