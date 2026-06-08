США подготовили к встрече МАГАТЭ проект антииранской резолюции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США подготовили проект антииранской резолюции для предстоящего заседания совета управляющих МАГАТЭ.
- В проекте резолюции утверждается, что Иран не смог обеспечить сотрудничество с агентством по вопросу доступа к ядерным материалам на ряде объектов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США подготовили проект антииранской резолюции для предстоящего заседания совета управляющих МАГАТЭ, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на копию документа, попавшую в его распоряжение.
В документе также содержится призыв к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси подготовить отчет о касающихся Ирана резолюций агентства.
Совет управляющих, как отмечается в проекте, будет готов применить дальнейшие меры, в том числе поднять вопрос иранской ядерной программы в ходе заседания СБ ООН.
Press TV подчеркивает, что в тексте, составленном Вашингтоном нет упоминания тех атак, которым подверглась территория Ирана и которые не были должным образом осуждены агентством.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.