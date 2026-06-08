Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС

«

"Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (Рафаэль Гросси. — Прим. ред.), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции", — подчеркнул Ульянов.