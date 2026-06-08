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Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2026
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20:49 08.06.2026 (обновлено: 22:49 08.06.2026)
Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС

Ульянов: МАГАТЭ поощряет Киев на новые преступления отказом называть виновных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ульянов заявил, что МАГАТЭ поощряет новые преступления, уходя от определения виновной стороны в атаках на Запорожскую АЭС.
  • Агентство не дало внятной оценки нарушению режима тишины на станции со стороны ВСУ.
ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС поощряет новые удары, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода", — сказал он.
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ВСУ впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС
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В пятницу ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции: дрон сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. По плану он должен был продлиться до 23 июня.
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"Как обычно, Украина попыталась возложить вину за инцидент на российскую сторону. Мол, это в результате ее ошибочных действий пятеро российских саперов получили ранения. С таким же успехом могли бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, дабы скомпрометировать Киев", — добавил постпред.
Дипломат отметил, что МАГАТЭ не дало внятной оценки ситуации, хотя несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня.
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"Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (Рафаэль Гросси. — Прим. ред.), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции", — подчеркнул Ульянов.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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