Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульянов заявил, что МАГАТЭ поощряет новые преступления, уходя от определения виновной стороны в атаках на Запорожскую АЭС.
- Агентство не дало внятной оценки нарушению режима тишины на станции со стороны ВСУ.
ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС поощряет новые удары, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода", — сказал он.
В пятницу ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции: дрон сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. По плану он должен был продлиться до 23 июня.
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"Как обычно, Украина попыталась возложить вину за инцидент на российскую сторону. Мол, это в результате ее ошибочных действий пятеро российских саперов получили ранения. С таким же успехом могли бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, дабы скомпрометировать Киев", — добавил постпред.
Дипломат отметил, что МАГАТЭ не дало внятной оценки ситуации, хотя несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня.
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"Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (Рафаэль Гросси. — Прим. ред.), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции", — подчеркнул Ульянов.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.