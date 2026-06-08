Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня у ЗАЭС - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 08.06.2026
Ульянов: МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня у ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС, заявил Михаил Ульянов.
  • Он отметил, что установка Агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС
Вчера, 20:43
"Да, никакой реакции по сути не было. Установка Агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе. Наши военные проявили терпение, мужество и решили продолжать работы. Но меня удивило то, что Агентство ушло от внятных оценок", - сказал российский дипломат.
По его словам, МАГАТЭ, по сути, несло ответственность за соблюдение прекращения огня. "Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции", - добавил Ульянов.
Он также отметил, что в свете инцидента Секретариат МАГАТЭ довел до своих людей на ЗАЭС, "что было бы неплохо, чтобы они нашли возможность понаблюдать с безопасного расстояния, как проходит разминирование".
"Сотрудники Агентства после некоторых колебаний приняли решение так и поступить. Ясно, что присутствие поблизости международного персонала было призвано снизить вероятность новых атак на российских саперов", - пояснил постпред.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Запорожский депутат назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной
Вчера, 17:57
 
РоссияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала