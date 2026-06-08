Ульянов: МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня у ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС, заявил Михаил Ульянов.

Он отметил, что установка Агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится.

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. МАГАТЭ ушло от внятной оценки нарушения прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС , согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ . В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.

"Да, никакой реакции по сути не было. Установка Агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе. Наши военные проявили терпение, мужество и решили продолжать работы. Но меня удивило то, что Агентство ушло от внятных оценок", - сказал российский дипломат.

По его словам, МАГАТЭ, по сути, несло ответственность за соблюдение прекращения огня. "Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции", - добавил Ульянов

Он также отметил, что в свете инцидента Секретариат МАГАТЭ довел до своих людей на ЗАЭС, "что было бы неплохо, чтобы они нашли возможность понаблюдать с безопасного расстояния, как проходит разминирование".